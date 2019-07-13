13 июля 2019 | Время чтения 13 мин

90-е годы, ознаменовавшиеся переходом к регулируемой рыночной экономике, стали действительно трудным временем для большинства россиян, временем тяжелых испытаний и попыток прокормить себя и семью. 29 января 1992 года Борис Ельцин подписал указ «О свободной торговле», который позволял гражданам торговать «в любых удобных для них местах», не имея на это специального разрешения.

Екатерина Торгушина, , 08:32 — REGNUM

90-е годы, ознаменовавшиеся переходом к регулируемой рыночной экономике, стали действительно трудным временем для большинства россиян, временем тяжелых испытаний и попыток прокормить себя и семью. 29 января 1992 года Борис Ельцин подписал указ «О свободной торговле», который позволял гражданам торговать «в любых удобных для них местах», не имея на это специального разрешения. До этого в конце 1980-х была проведена горбачевская экономическая реформа, по которой появилась возможность для частной деятельности. Так в столице стали возникать новые рынки, в 1998 году их число достигало 240.

Большинство территорий бывшего Черкизовского рынка всё еще занимает пустырь Екатерина Калаева © ИА REGNUM

В непростое время рынки выполняли социальную функцию: можно было купить товары и продукты по значительно более низким ценам, чем в магазинах. Однако здесь царил криминал, рэкет, антисанитария, нарушались противопожарные и иные требования. Многие товары завозились контрабандой, значительная часть налогов проходила, как говорится, «мимо кассы». Так, например, общий оборот 2000 года от всех столичных рынков был заявлен в 130 млрд рублей, а реальный оборот, по данным СМИ, указывающим в качестве источника данные УБЭП, составил более 300 млрд рублей.

О популярных рынках девяностых и нулевых, и о том, что сейчас находится на этих территориях, читайте в материале ИА REGNUM.

«Государство в государстве». Черкизовский рынок

Недалеко от местности построен Новочеркизовский ТЦ Екатерина Калаева © ИА REGNUM Большинство территорий бывшего Черкизовского рынка всё еще занимает пустырь Екатерина Калаева © ИА REGNUM Большинство территорий бывшего Черкизовского рынка всё еще занимает пустырь Екатерина Калаева © ИА REGNUM Екатерина Калаева © ИА REGNUM На месте бывшего Черкизовского рынка находятся несколько корпусов РГУФКа Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Знаменитый Черкизовский рынок был, пожалуй, самым крупным вещевым рынком не только столицы, но и России. Располагался он на востоке Москвы, в районе Сиреневого бульвара, и по территории занимал почти 200 га.

Черкизовский рынок, или «Черкизон», как его называли в народе, начал формироваться в начале 90-х у Измайловского стадиона имени Сталина, достроенного только в 1989 году. Идея постройки спортивного объекта принадлежала самому Иосифу Виссарионовичу, помимо арены предполагалось возвести еще 40 различных сооружений, а территория комплекса должна была занять 300 га. Строительство началось в 1933 году, однако работы были приостановлены из-за начавшейся советско-финской войны. К 1939 году успели возвести только одну трибуну из предполагаемых трех, а также построили подземные сооружения, включая бункер Сталина. Во времена существования Черкизовского рынка эти постройки использовались в качестве жилья для нелегальных рабочих, официально трудоустроенных было только около 14 тысяч человек, тогда как в действительности на рынке трудились более 100 000 мигрантов из Китая, Индии, Кореи, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама, Киргизии, Азербайджана, и Афганистана. Черкизовский рынок не просто так называли «государством в государстве», на его территории имелась целая инфраструктура города: парикмахерские, рестораны, банки, обменные пункты, подпольные цеха и собственная охрана. В тоннелях существовала сеть публичных домов и казино. Кроме того, территория была поделена между национальными диаспорами рынка. Самая крупная — китайская. Многие работники элементарно не имели права выходить за пределы рынка, работали за еду и жилье. Повсюду царили антисанитария, рэкет, мошенничество, торговля наркотиками и грабежи.

Почему же, несмотря на всё вышеперечисленное, «Черкизон» оставался крупнейшим рынком России, на который приходил покупатель? В экономически трудное время это было отличное подспорье для людей с небольшим достатком. Кроме того, рынок стал оптовой базой для мелкого бизнеса всей страны. Из провинциальных городов на Черкизовский приезжали челноки, которые впоследствии в огромных клетчатых сумках развозили товар по России. Здесь можно было купить всё, что угодно, начиная от повседневной одежды и обуви и закачивая оружием. Ежегодный оборот рынка, по разным оценкам, достигал 15−25 млрд долларов.

29 июня 2009 года Черкизовский был временно закрыт, а 16 июля ликвидирован решением правительства Москвы из-за нарушений санитарных и пожарных норм. На территории рынка была обнаружена опасная для здоровья контрабанда на сумму 2 млрд долларов, в том числе это были детские товары. После закрытия рынка в Китае была приостановлена работа целого торгового района, продукция которого шла на продажу на Черкизовском.

На территории снесенного рынка предлагалось несколько вариантов застройки. 30 июня 2018 года заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин рассказал журналистам, что на этом месте началось строительство жилья для переселенцев по программе реновации. Также на месте бывшего Черкизовского рынка по-прежнему находятся стадион и спортивный комплекс «Измайлово», несколько корпусов РГУФКа. Однако большинство территорий бывшего Черкизовского рынка всё еще занимает пустырь. Недалеко от местности построен Новочеркизовский ТЦ, открытый в том же 2009 году. Его товарное направление — меховые изделия.

Рынок в Лужниках

Рынку в Лужниках предшествовала летняя промтоварная ярмарка, открытая в 1960-х советским руководством. Создана она была с целью облегчить жителям столицы процесс покупки необходимых вещей (у большинства магазинов, за исключением крупных универмагов, был одинаковый со всем городом рабочий график, купить многие вещи москвичам было просто некогда, а в летний период ситуация осложнялась еще и притоком гостей столицы). Ярмарка находилась в стороне от главного входа на стадион и никак не мешала посетителям спорткомплекса.

Рынок на этом месте возник в 1992 году. Спортивным сооружениям «Лужников» была необходима капитальная реконструкция, директор спорткомплекса Владимир Алешин посетил мэра Москвы Юрия Лужкова с просьбой о государственном финансировании восстановительных работ. Лужков посоветовал открыть вещевой рынок на территории спорткомплекса, доходы должны были покрыть затраты на реконструкцию. Так появился первый в России вещевой рынок, который быстро поглотил промтоварную ярмарку и значительно разросся, став в первые годы своего существования самым популярным вещевым рынком Москвы.

«Лужа» представляла собой аллеи из ларьков и торговых павильонов, расположившихся на площади перед входом на Большую арену, тем самым затрудняя работу спортивных сооружений и проход к нему посетителей спорткомплекса. На момент закрытия на территории функционировало 2,5 тыс. лотков, 500 складских помещений контейнерного типа и 340 мобильных модулей, в которых можно было найти всё, чего душе угодно, от растворимого кофе до шуб и кожаных курток, аудио‑ и видеотехники. На рынок с проверками неоднократно приходили сотрудники Федеральной миграционной службы, УБЭПа и ОМОНа в поисках нелегальных мигрантов и нелегальной продукции.

Официально рынок был закрыт 1 августа 2011 года. В числе причин: незаконное использование земельных участков, нарушение миграционного законодательства, санитарных норм и требований противопожарной безопасности, а также многие другие нарушения. В том же году столичная мэрия закрыла еще 13 рынков. В «Лужниках» снесли все торговые павильоны, а к футбольному чемпионату 2018 года провели масштабную реконструкцию. Торговцы с рынка переехали на ТК «Садовод» и новую территорию, располагающуюся на пересечении Симферопольского шоссе и МКАДа 32 км рядом со станциями метро «Аннино» и «Бульвар Дмитрия Донского».

Сейчас в «Лужниках» нет и намека на бывший когда-то вещевой рынок. Максимум, что можно встретить на территории спорткомплекса — это пара продуктовых палаток с шаурмой и хот-догами. В части территории в данный момент ведутся небольшие ремонтные работы, однако это не мешает функционированию спорткомплекса и посещению территории гостей и спортсменов.

«Горбушка» и «Горбушкин двор»

История знаменитой «Горбушки» начинается, пожалуй, во второй половине 1980-х, когда во Дворце культуры имени Горбунова стал собираться клуб филофонистов — коллекционеров аудиозаписей. Они встречались по выходным и праздничным дням, чтобы перепродать или обменять свои виниловые пластинки, бобины и кассеты, а также просто для общения. Примерно в это же время на территорию ДК переместились московские рокеры, а сам Дворец культуры стал одним из самых популярных центров рок-культуры столицы.

В начале 1990-х, после падения «железного занавеса», в страну стало поступать всё больше зарубежной музыки, фильмов, видеоигр, а торговля вышла за стены ДК им. Горбунова. Теперь на «Горбушке» можно было найти любую аудио‑ и видеотехнику с разным содержанием: дискеты, магнитофоны, видеокассеты с пиратскими копиями фильмов, игровые приставки, кассетные плееры и даже компьютеры и необходимые комплектующие к ним. Большая часть продукции была контрафактной, из-за чего Москва могла получить проблемы «юридического, правого и даже международного характера», о чем заявлял бывший тогда министр правительства Москвы по общественным связям Александр Музыкантский. В 1997 году «Горбушка» стала рекордсменом в Книге рекордов Гиннесса в номинации «самое быстрое пиратство». Всего через четыре часа после старта продаж Microsoft Office 97 пиратские копии этого программного обеспечения продавались на «Горбушке», причем цена была всего 4,9 долларов за копию (в сравнении с 495 долларами за «оригинал»).

Закрытие торговли в Филевском парке последовало после принятого закона о запрете продажи аудио‑ и видеопродукции под открытым небом в 2001 году. Во многом это было предпринято для борьбы с контрафактной продукцией. Торговцы с «Горбушки» ушли в здание завода «Рубин», находившееся недалеко от парка. Через некоторое время это место получило название «Горбушкин двор» со статусом торгового комплекса.

Сейчас на месте старой «Горбушки» мало, что изменилось. ДК им. Горбунова всё еще функционирует и даже проводит концерты, хоть и не так часто, как это было в самые популярные его годы. Единственное, чего точно нет из 90-х, — это торговых палаток с аудио‑ и видеопродукцией.

Что касается «Горбушкина двора», в 2001 году он стал одним из первых центров, сочетающих в себе торговлю и развлекательные мероприятия. В ТК проводят соревнования по скидкубингу, робототехнике, чемпионат Москвы по блиц-шахматам. К слову, на территории торгового центра можно встретить не только электротехнику, но, например, и одежду, аксессуары, предметы повседневного обихода. В 2017 году после смены владельца ТК в СМИ появилась информация о возможном сносе «Горбушкина двора» в рамках программы реновации Москвы, однако прошлым летом руководство торгового комплекса заявило, что снос был отложен на неопределенный срок.

Рижский рынок

Рижский рынок Екатерина Калаева © ИА REGNUM Рижский рынок Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Торговые ряды рядом с территорией нынешнего Рижского рынка появились еще в начале XX века. Известный из 90-х Рижский рынок основали в 1982 году по решению Моссовета, здание рынка построено тогда же. В 1989 году это место, после экономической реформы Горбачева, превратилось в островок свободной торговли — сюда пустили кооперативов. Уже тогда на прилавках наблюдался широкий ассортимент товаров: одежда, обувь, мебель, техника, косметика. На рынке также присутствовала редкая и контрафактная продукция, работали первые видеосалоны, где показывали зарубежные фильмы. В 90-е челноки постепенно вытеснили кооперативы.

Главный герой телесериала «Бригада», Саша Белов, отслужив в армии, возвращается домой и едет на Рижский заниматься рэкетом. В 90-е годы рынок и правда считался центром российского рэкета, где также присутствовали проблемы с коррупцией, недостаток кассовых аппаратов, отсутствие санитарного контроля, процветал криминал. По словам экс-главы комиссии Мосгордумы по предпринимательству Виктора Волкова, на Рижском в начале 2000-х можно было купить автомат Калашникова.

В тот же период Рижский пытались закрыть московские власти. Мэр Москвы Лужков даже подписал постановление о закрытии и демонтаже здания, строительстве на этом месте ТК для расширения территории универмага «Крестовский». Универмаг обновили, а вот от сноса рынка отказались.

Еще во второй половине 1990-х на Рижском повсеместно стали продавать различную технику. Тогда же стали торговать цветами. В 2012 году продажу техники на рынке запретили, а вот цветы остались основным товаром и по сей день. Кроме этого, на Рижском присутствуют ряды с овощами и фруктами, мясной и молочной продукцией, медом.

В 2016 году Марат Хуснуллин заявил журналистам о том, что в будущем планируется реконструкция Рижского рынка. Позже стало известно, что ремонтные работы запланированы на 2019 год.

Савеловский рынок

Савёловский рынок Екатерина Калаева © ИА REGNUM Савёловский рынок Екатерина Калаева © ИА REGNUM Савёловский рынок Екатерина Калаева © ИА REGNUM Савёловский рынок Екатерина Калаева © ИА REGNUM Рядом с торговым комплексом за железнодорожными путями расположены одноэтажные торговые павильоны Екатерина Калаева © ИА REGNUM Савёловский рынок Екатерина Калаева © ИА REGNUM В 2012 году произошла масштабная реновация Савеловского рынка Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Савеловский рынок был третьим по величине после «Горбушки» и Митинского рынка «нецивилизованным» торговым комплексом по продаже электроники в столице. Основан он был только в 1998 году на территории бывшего завода у Савеловского вокзала.

Изначально на рынке торговали всевозможной техникой, однако со временем среди товарной продукции стали преобладать компьютеры, мобильные телефоны и различные комплектующие к ним (80% от общей территории в 80 тыс. кв. м.). На оставшейся территории можно было приобрести одежду, обувь, а также детские товары.

В 2011 году администрацией представителя США в сфере торговли были опубликованы списки крупнейших распространителей контрафактной продукции. Савеловский рынок был в этом списке. Ранее СМИ сообщали, что ежегодный оборот рынка оценивался в 120−170 млн долларов. После инцидента с опубликованным списком в договоре аренды прописывался запрет на продажу контрафактом на территории ТК. Кроме того, ситуация в целом дала толчок к развитию рынка. В 2012 году произошла масштабная реновация объекта.

Современный Савеловский ТК включает в себя пять основных отделов с различной тематикой: одежда, обувь и аксессуары (в том числе дисконт-центры известных крупных брендов, например, Nike и Lacoste), детские товары и товары для будущих мам, компьютеры и все необходимые к нему комплектующие с услугой по ремонту техники, то же самое с мобильными телефонами и спортивные товары.

Рядом с торговым комплексом за железнодорожными путями расположены одноэтажные торговые павильоны, в основном с точками питания и магазинами одежды. Если идти сюда от выхода из метро, в подземном переходе можно встретить скупщика б/ушной техники и парочку одиночных торговцев с рук.

«Птичий рынок»

Бывший «Птичий рынок» Екатерина Калаева © ИА REGNUM На территории бывшего рынка построен малоэтажный жилой дом с детской площадкой Екатерина Калаева © ИА REGNUM На месте старой «Птички» сейчас располагается четырехэтажный бизнес-центр «Калитники» Екатерина Калаева © ИА REGNUM На месте старой «Птички» сейчас располагается четырехэтажный бизнес-центр «Калитники» Екатерина Калаева © ИА REGNUM На первом этаже находится гостиница и банный комплекс Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Известная москвичам «Птичка» на Большой Калитниковской имела свою богатую историю. По некоторым данным, зародилась она еще в XVII веке и изначально располагалась на территории Охотного ряда. Потом ее переносили на Неглинку, а затем на Трубную площадь. После революции «Птичка» оказалась в месте недалеко от Таганки.

Народное название рынка уходит корнями в историю. На праздник Благовещения обычаем было выпускать птиц на волю. К слову, официального названия «Птичий рынок» никогда не существовало, он назывался «Калитниковским».

В 90-е «Птичка» была, пожалуй, главным зоорынком столицы. Помимо домашних животных там продавались дикие и редкие экзотические виды, часть из которых была ввезена контрабандой. К 2000-м рынок превратился в рассадник антисанитарии. Однако москвичи любили приезжать туда, дети обожали это место. Кроме животных на «Птичке» можно было купить недорогие корма, клетки, аквариумы и другие зоотовары по низкой цене. По территории рынок занимал всего 1,83 га, в выходные дни его посещали до 25 тысяч человек в день.

В начале 2000 года «Птичка» в Калитниках была закрыта, рынок перенесли на территорию ТК «Садовод», где он располагается и сейчас. Идея о переносе возникла у бывшего мэра Москвы Лужкова еще в 1999 году, под застройку Генпланом был выделен один павильон примерно на 10−12 тыс. кв. м. и 2000 открытых торговых мест.

На месте старой «Птички» сейчас располагается четырехэтажный бизнес-центр «Калитники», где сдаются офисные помещения. На первом этаже находится гостиница и банный комплекс. Рядом с БЦ на территории бывшего рынка построен малоэтажный жилой дом с детской площадкой.