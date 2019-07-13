Пекин, , 01:16 — REGNUM

Бывший высокопоставленный законодатель провинции Шаньси на севере Китая Чжан Маоцай был арестован по подозрению во взяточничестве, сообщили в Верховной народной прокуратуре КНР, передает 12 июля агентство Синьхуа.

Чжан ранее являлся вице-председателем Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Шаньси. Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Национальная надзорная комиссия сообщили о расследовании в отношение экс-чиновника еще в марте текущего года.

Он был исключен из Компартии Китая за множественные нарушения устава, законов страны и партийной дисциплины 20 июня текущего года. Собранных надзорными ведомствами данных хватило для полноценного уголовного дела, в связи с чем всем материалы были переданы прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший член ведущей группы партийных членов Китайской ассоциации науки и технологий был исключен из КПК в связи с моральным разложением.

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