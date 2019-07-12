Тбилиси, , 23:59 — REGNUM

В Тбилиси на дом грузинского журналиста Георгия Габуния, который в эфире телеканала «Рустави 2» оскорбил президента России Владимира Путина, повесили оскорбительную табличку. Об этом сегодня, 12 июля, пишет «КП».

По данным издания, сразу после того, как Габуния в эфире телеканала «Рустави 2» оскорбил президента России Владимира Путина, на доме где он живет (по другим данным на доме, где живут его родители и где ранее жил сам Габуния) повесили оскорбительную табличку.

«Здесь живет злой петух Георгий Габуния», — было написано на табличке.

Она провисела несколько дней, затем кто-то её снял.

Кроме того, издание пишет, что Габуния уже давно ходит с охраной, так как боится за свою жизнь. И началось это не с оскорблений в адрес Путина, а со скандала в мае 2018 года, когда Габуния сделал неоднозначное высказывание по поводу православия.