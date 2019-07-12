Вашингтон, , 22:10 — REGNUM

Известный американский актёр Арноль Шварцнеггер ответил президенту США Дональду Трампу, который заявил о его смерти. Соответствующее заявление Шварцнеггер опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналист Yahoo News Хантер Уокер на своей странице в сети микроблогов Twittery написал, что президент США Дональд Трамп заявил о смерти Арнольда Шварцнеггера.

«Арнольд Шварценеггер… Знаете, что? Он умер… Я там был», — процитировал президента журналист Уокер.

Однако позднее Уокер пояснил, что фраза Трампа была вырвана из контекста. Глава государства говорил о рейтингах реалити-шоу The Apprentice («Кандидат»), которое выходило в 2004—2017 годах. После того, как Трамп был избран президентом, он перестал вести это шоу и его ведущим стал Шварцнеггер. Имелось в виду, что рейтинги шоу со Шварцнеггером оставляют желать лучшего.

Но актер и бывший губернатор Калифорнии написал на своей странице в Twitter, что он жив здоров и предложил сравнить налоговое декларации. «Я всё ещё здесь», — обратился он к Трампу.

Ранее Шварцнеггер сетовал, что рейтинги шоу «Кандидат», ведущим которого он стал после Трампа, обрушились из-за того, что президент числился в качестве исполнительного продюссера и получал за это деньги.

«Все, с кем я столкнулся, подошли ко мне и сказали: «Мне нравится шоу, но я выключил его, как только я прочитал имя Трампа», — рассказывал Шварцнеггер.