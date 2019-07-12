София, , 21:28 — REGNUM

Служба скорой помощи Болгарии осталась без вертолётов после продажи последней имевшейся машины за рубеж. Об этом сообщает болгарское издание «Капитал».

Отмечается, что два обслуживавших территорию страны специализированных вертолёта скорой помощи находились в собственности частной компании «Хели ер». Из-за трудностей с обслуживанием этих машин в минувшем году владелец продал один из вертолётов, а теперь расстался и со вторым.

Сообщается, что теперь в Болгарии стало невозможным проведение спасательных операций в горах с транспортировкой пострадавших по воздуху. Сотрудничавший с владельцем вертолёта страховщик «Лев инс», который предлагал соответствующие услуги, уже оповестил о ситуации своих клиентов.

Всего за последние пять лет с помощью вертолётов в Болгарии было проведено более 20 спасательных операций, в ходе которых по воздуху было транспортировано 25 человек, при этом последний такой случай имел место месяц назад.

По информации издания, других подобных специализированных вертолётов в Болгарии на сегодняшний день нет и теперь предпринимаются меры по поиску альтернативы.