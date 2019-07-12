София, , 21:26 — REGNUM

В Болгарии будут введены ограничения на употребление электронных сигарет и кальянов. Соответствующие поправки в закон о здравоохранении утвердили в окончательном чтении депутаты Народного собрания республики.

Электронная сигарета (cc) Ecig Click

Следует отметить, что первоначальной редакцией законопроекта предполагалось приравнять электронные сигареты и кальяны к табачным изделиям и вести полный запрет на их употребление в закрытых общественных помещениях. Однако в ходе дискуссий в парламенте поправки были смягчены, и в результате запрет вводится только для лиц, не достигших 18-летнего возраста.

Функции по контролю за соблюдением положений закона будут возложены на правоохранительные органы, а также региональные инспекции по здравоохранению. Нарушителям запрета будет грозить штраф.

Напомним, в марте комиссия правительства России по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава, предложившего приравнять электронные сигареты к обычным. Соответствующие изменения в скором времени могут быть внесены в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Запрет на продажу электронных сигарет подросткам с 2017 года уже действует в некоторых российских регионах. В 2018 году Волгоградская область первой ввела запрет на употребление вейпов в общественных местах.

В конце июня власти американского города Сан-Франциско первыми в стране ввели полный запрет на распространение электронных сигарет, включая их доставку по почте из онлайн-магазинов.

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