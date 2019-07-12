Челябинск, , 20:46 — REGNUM

В Челябинской области нарастает социальное напряжение среди медицинских работников. Причиной является отмена выплаты за выслугу лет, сообщили журналистам в пресс-службе областной федерации профсоюзов.

Коллективное обращение в профсоюз поступило из больницы Троицка. Выплаты лишатся 1200 человек. Уведомление подписали не все сотрудники, те, которые работают более десяти лет, отказались. Но несогласных уже предупредили о том, что с 31 июля в их трудовые договоры всё равно внесут изменения.

Как отмечает врач-нефролог больницы Андрей Соловьёв, речь здесь не только о нарушении прав работников. По его словам, проблема в данном случае гораздо шире. Дело в том, что в больницах дефицит кадров, многие работают на полторы-две ставки, а молодёжь не торопится идти в больницы.

«Отмена выплаты за выслугу лет еще больше обостряет ситуацию. Пропадает сам смысл непрерывного стажа, если и стажисты, и молодые работники будут уравнены в правах», — говорит специалист.

10 июля и.о. министра здравоохранения региона Сергей Приколотин встретился с коллективом больницы. Сотрудники заявили ему о своём беспокойстве в связи со снижением размеров зарплат и ухудшением положения из-за отмены платы за выслугу лет. От чиновника последовало разъяснение, что она включена в должностные оклады. Но этот факт медики сочли противоречащим закону.

По данным областной федерации профсоюзов, с такой же проблемой столкнулись медики Южноуральска, Миасса и Челябинска. В Южноуральске сотрудники потеряли и плату за выслугу, и доплаты за вредные условия труда, и дополнительные дни к отпуску. Зарплаты снизились на три-десять тысяч рублей. При этом больница укомплектована врачами лишь на 48%.

В Миассе по жалобам медиков проверки провели прокуратура и Гострудинспекция. Были найдены нарушения и выдано предписание с требованием устранить их. Руководство учреждения не согласилось с этим и обратилось в суд, но он встал на сторону медиков.