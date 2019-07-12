Киев, , 20:20 — REGNUM

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

Напомним, что грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире телеканала «Рустави 2» оскорбил президента России Владимира Путина. Руководство канала не сочло нужным увольнять Габунию, который нарушил все моральные и этические нормы, а лишь отстранило его от работы на срок до двух месяцев.

Овдиенко, по всей видимости, не дают покоя «лавры» Габунии, и он тоже решил отметиться, выпустив ролик с оскорблениями в адрес Путина.

Также Овдиенко предложил провести телемост «Киев — Тбилиси», намекая на несостоявшийся телемост «Киев — Москва».