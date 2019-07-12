Грозный, , 20:19 — REGNUM

Закрытие весенней сессии парламента Чеченской Республики четвертого созыва завершилось принятием решения о переименовании села Центарой Курчалоевского района в село Ахмат-Юрт. Депутаты единогласно одобрили эту инициативу, выдвинутую ранее жителями села, пишет ИА «Чечня Сегодня».

Напомним, с предложением о переименовании села Центарой в Ахмат-Юрт в честь первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в конце мая 2019 года выступили жители села. Голосование за это состоялось на сходе села. Решение было принято единогласно.

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Как сообщало ИА REGNUM, нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров одобрил решение сельчан. Комментируя его, он напомнил, что Ахмат-Хаджи Кадыров начал борьбу с вахаббизмом и терроризмом именно в этом селе.

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