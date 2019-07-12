Кострома, , 19:11 — REGNUM

В Костромской области планируется открыть современные учебные мастерские по пяти приоритетным компетенциям в сфере информационных технологий. Они откроются на базе Костромского политехнического колледжа, — сообщает пресс-служба области

15 млн рублей выделит федеральный бюджет. На эти средства в колледже обещают создать пять мастерских с современным программным обеспечением, интерактивным и презентационным оборудованием. Профессиональные лаборатории оснастят в соответствии с мировыми стандартами WorldSkills по новым для Костромской области направлениям — «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка», «IТ-решения для бизнеса», «Машинное обучение и большие данные», «Разработка мобильных приложений».

В прошлом году в Костромской области был создан работы IT-кластер. Сейчас политехнический колледж активно выстраивает отношения с работодателями. IT-компании принимают студентов на практику и стажировки, а опытные специалисты выступают в качестве преподавателей в образовательной организации.

«Специалисты IT-направления очень востребованы в Костромской области. У нас налажены хорошие связи с работодателями — мы готовим специалистов под конкретные рабочие места. Наши выпускники устраиваются в IT — компании, получают достойную заработную плату. Мы нацелены на то, чтобы обеспечить Костромскую область кадрами. Новые IT-лаборатории открывают для этого ещё более широкие перспективы», — рассказал директор Костромского политехнического колледжа Вячеслав Смирнов.

С 2017 года в Костромском политехническом колледже число первокурсников на IT-направлении выросло вдвое и в новом учебном году составит 100 человек. Конкурс на бюджетное обучение — 3 человека на место.