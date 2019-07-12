Павия, , 18:16 — REGNUM

В Италии боец украинской Национальной гвардии Виталий Маркив был осужден на 24 года тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года в Донбассе. Соответствующее решение принял сегодня, 12 июля, суд присяжных итальянского города Павия.

Следствие установило, что Маркив, который имеет двойное гражданство, находился в составе подразделений украинской Нацгвардии на горе Карачун в окрестностях Славянска в Донбассе. С позиций Нацгвардии был открыт минометный огонь по группе, в которой находились Рокелли и Миронов.

Обвинение требовало для Маркива 17 лет тюрьмы. Защита Маркива настаивала на его невиновности и пыталась доказать что отряд, в котором находился Маркив, находился на значительном удалении от группы журналистов и не имел тяжелого вооружения.

Оглашение приговора состоялось в не зале суда Павии, а в палаццо провинциальных властей, так как потребовался большой зал, чтобы вместить всех желающих.

В итоге суд приговорил Маркива аж 24 годам тюрьмы.