Санкт-Петербург, , 18:18 — REGNUM

Сотрудница Гимназии №61 Выборгского района Санкт-Петербурга Елена Орлова подаст судебный иск в отношении активистов штаба Алексея Навального с требованием опровергнуть распространенные ими клеветнические сведения и выплатить компенсацию морального вреда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 12 июля известный адвокат Шота Горгадзе, который прибыл в Петербург из Москвы, чтобы представлять интересы Орловой.

Шота Горгадзе, адвокат «Мы планируем подать исковое заявление в суд о защите чести и достоинства. Насколько мне известно, Елена Орлова уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье «Клевета». Я буду представлять ее интересы и в уголовном деле тоже. Вот по эти двум направлениям мы будем работать, чтобы защитить ее доброе имя».

Горгадзе уточнил, что в исковом требовании заявитель, скорее всего, попросит суд признать не соответствующими действительности те сведения, которые распространил штаб Навального в Петербурге, и потребует компенсации морального вреда.

Размер предполагаемой компенсации будет определен позже, как и конкретный суд, в который будет направлен иск, уточнил адвокат. Шота Горгадзе намерен вместе с доверителем добиться справедливости и восстановления доброго имени Елены Орловой.

Напомним, 25 июня на канале «Штаб Навального в Санкт-Петербурге» был опубликован видеоролик, в котором сотрудник штаба Ольга Гусева утверждала, что сотрудники администрации Выборгского района Петербурга якобы фальсифицируют подписные листы в поддержку выдвижения врио губернатора Александра Беглова кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга.

На видеозаписи автор ролика, в частности, обвиняет заместителя директора по административно-хозяйственной части Гимназии №61 Выборгского района Елену Орлову в попытке заблокировать выход из администрации и «украсть камеру». При этом на видео демонстрируется совершенно другая женщина.

После распространения ролика в адрес Елены Орловой начали поступать угрозы и оскорбления. Сотрудница гимназии сочла действия людей Навального преступными и подала заявление в полицию. Теперь к этому может добавиться судебный иск.

Напомним, Александр Беглов посчитал появление упомянутого ролика политической провокацией, совершенной в отношении него, и попросил правоохранительные органы разобраться и установить истину. Чтобы исключить возможность использования этой провокации в ходе выборов, штаб Беглова не стал сдавать в Горизбирком подписи избирателей, собранные в Выборгском районе. Подписей, полученных от жителей других районов города, Беглову с избытком хватило для регистрации в качестве кандидата-самовыдвиженца.

Выборы губернатора состоятся 8 сентября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов отказался от подписей, собранных в Выборгском районе Петербурга