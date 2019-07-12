Посёлок городского типа Прохоровка, Белгородская область, , 17:50 — REGNUM

Торжественные мероприятия в честь 76-й годовщины танкового сражения в ходе оборонительной фазы Курской битвы состоялись в Прохоровском районе Белгородской области 12 июля. Погибших в битве почтили минутой молчания, а на территории музейно-мемориального комплекса «Прохоровское поле» появился стилизованный купол Рейхстага, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Традиционно мероприятия начались с митинга у Звонницы на поле сражения. К собравшимся обратился губернатор Евгений Савченко.

Евгений Савченко «Сегодня на священных прохоровских рубежах мы чтим воинов-освободителей белгородской земли, участников Курской битвы, героев-земляков, всех солдат Великой Отечественной и тружеников тыла. Дорогие ветераны! Примите низкий поклон за мир, свободу Родины и счастье жизни, за вверенную нам великую Отчизну! Мы, ваши дети, внуки и правнуки, неизменно следуем вашим нравственным урокам — свято беречь Отечество, обеспечивать его могущество и независимость».

Белгородские ветераны, историки, общественные деятели высказали возмущение попытками Запада переписать историю. С официальной резолюцией на митинге выступила председатель Совета ветеранов 95-й гвардейской стрелковой дивизии, участница Курской битвы и Прохоровского танкового сражения Мария Рохлина.

Мария Рохлина «Мы, ветераны, от лица всех участников Прохоровского сражения, живых, павших, не доживших до этого дня, призываем руководство нашей страны и Федеральное Собрание Российской Федерации защитить подвиг вершителей победы во избежание подобных провокаций».

Входная группа Парка Победы Прохоровского поля 12 июля пополнилась новым монументом. Там установили композицию, запечатлевшую водружение бойцами Красной Армии советского знамени Победы на крыше Рейхстага.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне празднования священной для граждан РФ даты немецкий журналист предложил снести мемориальную звонницу на Прохоровском поле, он также подверг сомнению победу Красной Армии в битве под Прохоровкой.

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