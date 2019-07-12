Ашхабад, , 17:39 — REGNUM

Уровень самоубийств в Туркмении, а также почти во всех странах Туркестанского регион превышает глобальный показатель, составляющий 11,4 случая на 100 тысяч человек. Такие данные приводятся в исследовании Университета Центральной Азии, пишет «CA-news».

По данным аналитиков, Туркмения расположилась на втором месте по этому показателю. В стране уровень самоубийств достиг 15,8 случая на 100 тысяч человек.

Наиболее высоким этот показатель оказался в Казахстане — 48,1 случая на 100 тысяч человек.

Затем следует Узбекистан, где этот показатель доходит до 13,6 случая и в Киргизия — 13,4 случая.

Наиболее низкий уровень зафиксирован в Таджикистане — 7,2 случая на 100 тысяч человек.