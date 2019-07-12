Москва, , 17:35 — REGNUM

В ближайшие выходные, 13 и 14 июля, в Москве на Воробьевых горах пройдет крупнейший open air науки и технологий Geek Picnic.

Платформа «Россия — страна возможностей» представит пространство «Точка старта», где гости мероприятия смогут поучаствовать в различных активностях — мастер-классах, мотивирующих лекциях, а также в насыщенной спортивной программе.

Для активных пользователей социальных сетей будет организован розыгрыш эксклюзивных футболок и наклеек. Для участия в розыгрыше нужно сделать фото или снять видео в пространстве «Точка старта», опубликовать его в Instagram c хэштегом #РоссияСтранаВозможностей и подписаться на официальный аккаунт платформы @rsv.ru

Любителей спорта и фитнеса в «Точке старта» ждут спортивные состязания и специальные тренировки от Федерации воздушно-силовой атлетики России.

Также на стенде платформы «Россия — страна возможностей» запланированы выступления профессиональных брейк-дансеров и битбоксеров под ритмичные диджей-сеты.

«Geek Picnic» — крупный европейский научно-популярный фестиваль и open air, посвящённый современным технологиям, науке и творчеству. Первый фестиваль прошёл в Санкт-Петербурге в 2011 году.

С 2014 года Geek Picnic проводился в Москве и Петербурге.