Мурманск, , 17:33 — REGNUM

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова потребовала принять меры по сокращению смертности населения Мурманской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На совещании в региональном правительстве она отметила, что смертность в регионе растет с 2012 года, при этом в 2015 году смертность начала превышать рождаемость.

«Последние данные Росстата по итогам четырех месяцев — к сожалению, мы фиксируем снижение рождаемости в округе область занимает предпоследнее место», — отметила вице-премьер.

Вместе с тем Татьяна Голикова отметила, что потенциал у региона есть.

«Ситуация непростая в здравоохранении области, мы сюда приехали, чтобы на месте разобраться во всём. Потенциал у региона есть, область показала хорошие результаты в прошлом нацпроекте «Здоровье» по снижению смертности, и нам хотелось бы, чтобы позитивный тренд был возобновлён», — рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году население Мурманской области сократилось на 5,5 тысяч человек и составило 748 099 человек. Основная причина убыли населения — миграция.