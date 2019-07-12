Черкесск, , 17:21 — REGNUM

Арбитражный суд Карачаево-Черкесии признал законным иск прокурора республики о признании права собственности Министерства обороны РФ на здание военкомата в городе Черкесске. Ответчиком по иску выступили организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» и образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе ДОСААФ России Карачаево-Черкесской Республики». Об этом ИА REGNUM сообщили 12 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установлено судом, спорное имущество относится к федеральной собственности, а занимаемые военным комиссариатом КЧР помещения со дня начала эксплуатации были предоставлены в 1976 году правопредшественнику Минобороны РФ для осуществления деятельности по обеспечению в период мобилизации и в военное время мобилизационных потребностей Вооруженных Сил РФ.

Однако здание было незаконно зарегистрировано в собственность ответчиков. Суд принял решение о возврате помещения в собственность Минобороны. Однако, не согласившись с ним, ответчики обжаловали судебный акт в апелляционную инстанцию. Тем не менее шестнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в поле зрения следователей Северной Осетии попал факт передачи в частную собственность земель, принадлежащих Министерству обороны РФ, общая стоимость которых превышает 8 млн рублей. Два участка находились на территории одного из военных городков и были переданы по решению суда местным жителям по подложным документам.