Павия, , 17:09 — REGNUM

Боец украинского «добровольческого батальона» Виталий Марков приговорен судом итальянского города Павия к 24 годам тюрьмы за убийство журналиста Андреа Роккелли, передает Rainews в пятницу, 12 июля.

Роккелли был убит в 2014 году под Славянском, вместе с ним погиб и его переводчик — россиянин Андрей Миронов.

Группой, которая вела обстрел, вследствие которого погиб журналист, командовал Марков, заявил в суде свидетель обвинения — французский фотограф, работавший вместе с Ранкелли.

Марков, гражданин Украины и Италии, был арестован в 2017 году, когда приехал к своей матери, живущей в Италии.

Суд вынес даже более строгий приговор, чем предлагала сторона обвинения (17 лет тюрьмы).