Павия, 12 июля 2019, 17:09 — REGNUM
Боец украинского «добровольческого батальона» Виталий Марков приговорен судом итальянского города Павия к 24 годам тюрьмы за убийство журналиста Андреа Роккелли, передает Rainews в пятницу, 12 июля.
Роккелли был убит в 2014 году под Славянском, вместе с ним погиб и его переводчик — россиянин Андрей Миронов.
Группой, которая вела обстрел, вследствие которого погиб журналист, командовал Марков, заявил в суде свидетель обвинения — французский фотограф, работавший вместе с Ранкелли.
Марков, гражданин Украины и Италии, был арестован в 2017 году, когда приехал к своей матери, живущей в Италии.
Суд вынес даже более строгий приговор, чем предлагала сторона обвинения (17 лет тюрьмы).