Уфа, , 17:04 — REGNUM

В Башкирии суд присяжных вынес приговор по резонансному убийству влюбленной пары. Приговор оглашен сегодня, 12 июля.

Житель Уфы приговорён к 17 годам колонии за сожжение влюбленной пары, которой он сдал комнату. Следствию удалось собрать показания доказательства вины обвиняемого благодаря показания пострадавшей женщины, которая успела их дать перед своей смертью.

Следствие установило, что ночью 7 марта 2018 года в уфимской квартире её владелец распивал алкоголь и употреблял наркотики с двумя своими знакомыми — 36-летней женщиной и 49-ленем мужчиной. Пара снимала у хозяина квартиры комнату.

Мужчина и женщина решили уединиться на кухне и заблокировали дверь диваном. Утром хозяин квартиры попытался зайти на кухню, «чтобы гости поделились с ним наркотиками», однако те его не пустили. Тогда хозяин квартиры разлил перед дверью кухни бензин и поджег его.

Когда пламя разгорелось, хозяин квартиры выбежал из жилого помещения и закрыл за собой дверь. Пара оказалась в огненной ловушке. Мужчина погиб на месте от отравления продуктами горения. Женщина смогла выбраться из горящей квартиры, но получила сильнейшие ожоги. Через 20 дней она скончалась в больнице.

Перед смертью она успела дать показания следователям. По её словам она снимала вместе со свооим возлюбленным комнату на сутки у хозяина квартиры.

Что касается поджигателя, то он утверждал о своей непричастности к произошедшему. По его словам, в пожаре были виноваты либо сами влюбленные, либо старая проводка. Также он утверждал, что в момент пожара его якобы не было дома и то может подтвердить некий друг его отца, но оказалось, что этот человеу умер за месяц до произошедшего.