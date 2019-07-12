Москва, 12 июля 2019, 17:02 — REGNUM
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод призвал Союз журналистов России приглашать зарубежных коллег к местам воинской славы для борьбы с фальсификацией истории и фейковыми новостями, касающимися Великой Отечественной войны.
Таким образом он прокомментировал заявление немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, который предложил снести памятник советским воинам, погибшим в битве под Прохоровкой.
Напомним, Свен Феликс Келлерхофф в своем материале в газете «Die Welt» утверждал, что под Прохоровкой советский танковый корпус совершил «атаку камикадзе», потеряв более 230 танков против пяти немецких, поэтому победа советских войск в этом сражении не подтверждается, и памятник им должен быть демонтирован.
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