Рига, , 16:59 — REGNUM

Латвийской метеослужбой опубликован отчёт о качестве воздуха в стране. По мнению метеорологов, воздух, которым дышат рижане, слишком грязный.

В 2019 году в Риге загрязнение воздуха твёрдыми частицами выше допустимых норм отмечалось уже 37 раз, тогда как директива Евросоюза допускает не более 35 таких превышений в год.

Как сообщает «Голос Балтии» со ссылкой на издание Neatkariga, Евросоюз возбудил против Латвии и ещё нескольких стран ЕС дело о невыполнении обязанностей по предотвращению пылевого загрязнения воздуха. По их мнению, правительство страны уже долгое время не выполняет возложенную на него Евросоюзом обязанность — заботиться о состоянии лёгких своих жителей.

Латвии грозит судебный спор с Еврокомиссией. Стране дали два месяца на исправление ситуации, в противном случае Европейский суд может наложить штраф в размере полмиллиона евро.

Согласно отчёту Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о качестве воздуха в Латвии в 2018 году, ситуация с качеством воздуха ухудшается, и нет никаких оснований думать, что она сама по себе исправится к 2020 году. Для исправления ситуации необходимо использование более «дружественных к среде» транспортных средств, изменение маршрутов движения общественного транспорта, более эффективное использование топлива и другие мероприятия.