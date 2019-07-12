Уфа, , 16:51 — REGNUM

Жительница Уфы обнаружила на балконе своей квартиры 18 летучих мышей. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении гражданской защиты города.

Женщина пыталась избавиться от стаи самостоятельно, но ей это не удалось, некоторые рукокрылые забились в углублении между потолком и бетоном.

Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось частично разобрать потолочное перекрытие, чтобы освободить животных. Причём такие случаи в Уфе — не редкость, отметили в управлении. Но обычно спасатели имеют дело с парой животных.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2019 года в воронежском парке «Динамо» волонтёры выпустили на свободу около 70 летучих мышей. Животные, которых потревожили во время зимней спячки, были спасены зоозащитниками и провели зиму в специально оборудованных для них холодильниках.

Воронежский биолог Елена Шерстяных заботилась о большой колонии летучих мышей — около 250 особей. Большинство из них попали к волонтёрам в конце ноября 2018 года: их нашли во время ремонта в оконном откосе. Животные были в спячке, часть из них погибла, а больше 200 мышей отправились на реабилитацию к Елене Шерстяных. Некоторые питомцы прибывали в центр реабилитации по одному: из-за перепадов температуры мыши, не слишком хорошо спрятавшиеся для зимовки, могут просыпаться и отправляться на поиски еды и тепла. Нередки случаи, когда летучие мыши случайно залетают на балконы, чердаки, в подъезды и квартиры.

Весной мышей начали выводить из искусственной спячки и партиями выпускать на волю. Перед выпуском их окольцевали — так можно будет отследить их популяцию и передвижения.

Читайте также: В Воронеже на волю выпустили перезимовавших у волонтёров летучих мышей