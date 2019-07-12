Посёлок Валаам, Карелия, , 18:04 — REGNUM

Священный синод Русской православной церкви утвердил «Пастырские рекомендации для приходской работы с молодежью, вовлеченной в субкультуры». По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси иерея Александра Волкова, созданием подобного документа священники не пытаются «переделать молодого человека или вытянуть его из субкультуры», сообщила «Фонтанка.ру» 11 июля.

По словам Волкова, в документы указаны «мотивы молодого человека, находящегося под влиянием субкультуры», а также перечень задач, стоящий перед священнослужителями при работе с молодёжью. Волков отметил, что представители РПЦ не пытаются «переделать молодого человека», а лишь хотят «показать молодежи полноту жизни в церкви со Христом».

«Пастырские рекомендации для приходской работы с молодежью, вовлеченной в субкультуры» были утверждены на заседании Священного синода Русской православной церкви 9 июля. В документе указаны правила работы с молодыми людьми, относящими себя к различным субкультурам. К таким субкультурам представители РПЦ отнесли: приверженцев здорового образа жизни и «аскетизма в потреблении», любителей экстрима и спорта, волонтёров, геймеров, гиков, футбольных фанатов и любителей настольных игр.

По мнению Священного синода, интерес к субкультурам возникает у молодёжи в результате «определённого психосоциального состояния». Так, священники отнесли к причинам выбора той или иной субкультуры «отсутствие традиционной социализации» (проблемы в семье или общении со сверстниками), «резкие изменения в привычном укладе жизни» (смерть близких, развод родителей, переезд) и «инфантилизм».