Махачкала, , 16:24 — REGNUM

Мемориал работникам прокуратуры Дагестана, погибшим при исполнении служебного долга, открылся в городе Махачкале. Он установлен у здания надзорного ведомства республики. Торжественное открытие мемориала состоялось сегодня, 12 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства Дагестана.

«Мемориал символизирует бессмертный героизм и силу духа, взывает к памяти и глубокому почтению к прокурорам и следователям прокуратуры, отдавшим свои жизни в борьбе с преступностью, проявлениями экстремизма и терроризма, защищая и оберегая конституционный строй нашей Родины», — открывая мероприятие, сказал прокурор республики Денис Попов.

Он подчеркнул, что погибшие работники были верны прокурорской присяге и каждодневно вели борьбу «с бандитами всех мастей», находясь на страже интересов Отечества. Их труды и «бесценный вклад» в борьбу с преступностью и сохранение мира не были напрасными, уверен Попов.

К сотрудникам прокуратуры, ветеранам и родственникам погибших работников также обратился глава Дагестана Владимир Васильев. Он отметил, что люди, безвременно ушедшие из жизни и «совершившие подвиг во имя своего народа и профессии», создали нравственную основу и формируют образ, которому следует молодежь.

«Сегодняшнее поколение прокуроров России и Дагестана делает очень важную работу. Подтверждаю, что меры по наведению порядка, защите прав и интересов граждан, реализуемые сегодня в республике, дают огромную перспективу развитию экономики и развитию общества, и самое главное — процветанию человека в республике», — сказал руководитель субъекта.

Почётный караул в память о погибших работниках дагестанской прокуратуры произвел три выстрела в воздух. В завершении мероприятия коллеги и родственники погибших возложили к постаменту памятный венок и цветы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в дагестанском селе Ботлих в настоящее время строится мемориальный комплекс в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и во время афганских событий, а также народных ополченцах, оказавших сопротивление международным террористам в 1999 году. На первом ярусе комплекса появится музей воинской славы, а вдоль памятника планируется установить плиты с именами павших жителей Ботлихского района.