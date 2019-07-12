Калуга, , 16:06 — REGNUM

Активисты Общероссийского народного фронта помогли решить проблему начисления двойных платежей за вывоз мусора в Калуге. Как сообщил 12 июля корреспонденту ИА REGNUM член калужского регионального штаба ОНФ Михаил Калюта, некоторые управляющие компании параллельно с региональным экологическим оператором выставляли счета за вывоз твердых коммунальных отходов.

Коммунальщики обещали исключить данную услугу из платёжных документов и произвести перерасчет с начала 2019 года. Письма с соответствующей информацией направлены в Государственную жилищную инспекцию Калужской области.

Такому решению обслуживающих организаций предшествовали организованные ОНФ встречи, на которых общественники настаивали, что жители не должны быть заложниками ситуации в спорах хозяйствующих субъектов. Однако в июне 2019 года некоторые управляющие компании областного центра ещё продолжали выставлять счета жителям за услугу вывоза ТКО.

«Проблема двойных платежей тянулась с момента вступления в силу новой реформы в сфере обращения с ТКО. Немало людей добросовестно платили за вывоз коммунальных отходов сразу по двум квитанциям, и это, как правило, были граждане с невысоким доходом», — сказал Михаил Калюта.

Ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов призвал лишать лицензий те управляющие компании, которые присылают на оплату услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами по две квитанции:

«В переходный период бывают различного рода нестыковки. Например, сейчас формируется новая система обращения с отходами. Жители некоторых районов столкнулись с проблемой двойных квитанций, которые они получают как от управляющих компаний, которые решили сами выставлять счета жителям за вывоз твердых коммунальных отходов, так и от Единого регионального экологического оператора. Хочу сказать, чтобы люди не беспокоились — все деньги через суд будут им возвращены, а управляющие компании, выставившие дополнительные счета, будут лишены лицензии», — сказал Артамонов.