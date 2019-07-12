Москва, , 15:59 — REGNUM

Количество случаев фальсификации истории в преддверии крупных годовщин 80-летия начала Второй мировой войны, 75-летия освобождения европейских стран Красной армией и Великой победы будет только увеличиваться, заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков 12 июля на пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Запад имеет уже цельную программу, это программа уже составлена. И более того, на мой взгляд, она уже профинансирована для того, чтобы в преддверии таких дат запускать непроверенную, мягко скажем, информацию, с другой стороны, намеренно пропагандистскую информацию, антироссийскую информацию», — считает историк.

По его мнению, это делается с целью создать нужное информационное поле, «разоружить нас исторически, а значит и морально».

Мягков также заявил, что немецкому журналисту, опубликовавшему в Die Welt статью с призывом снести памятник в память о погибших в сражении под Прохоровкой, «по меньшей мере, нужно принести глубокие извинения». Он считает, что вся эта ситуация — «пробный шаг» для того, чтобы посмотреть реакцию российского общества. Если же реакции не последует, информационная война будет вестись дальше, и, в конечном итоге, «окончится реабилитацией нацистов».

По заявлению Мягкова, тенденция переписывания истории идет не только «снизу» от журналистов и историков, но и со стороны высших слоев германского общества. Эксперт рассказал ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая выступала на 25-летие основания музея истории ФРГ. Она говорила, в том числе, и о событиях Второй мировой войны, о Германии, Гитлере и политике холокоста, однако «не умудрилась ни разу упомянуть Советский Союз» и решающий вклад Красной армии в освобождении Европы и Германии от нацистов. В данной ситуации, как считает научный директор, есть посыл к забыванию прошлого, к мысли о том, что пора «перестать извиняться» и вообще пересмотреть итоги Второй мировой.

«В конце концов, создается такой информационный фон, когда на нем могут расти буйным цветом ростки неонацизма», — полагает Мягков.

По мнению доктора исторических наук, часто до зарубежного читателя не доходит информация, опровергающая все фальсификации и недостоверные факты. Он предложил для изменения данной ситуации необходимо вести работу в интернете и социальных сетях, а также проводить в странах Запада выставки о Великой Отечественной войне, которые смогут вызвать эмоции у публики.