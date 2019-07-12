Киев, , 16:20 — REGNUM

По данным на 1 июня, на Украине стояло на учёте более 150 тыс. граждан России, заявили в департаменте организационного обеспечения Государственной миграционной службы Украины, сообщило 12 июля информационное агентство УНН.

На учёте находились 152 450 граждан России, из них 9548 были зарегистрированы как временно проживающие на территории Украины, рассказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства труда Чехии, 80% всех нелегальных работников в стране — граждане Украины.

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