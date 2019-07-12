Москва, 12 июля 2019, 15:31 — REGNUM
Власти Дубая упрощают процедуру покупки алкогольных напитков в розничных магазинах города, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Для иностранных граждан летом 2019 года вводится бесплатная 30-дневная лицензия на приобретение алкоголя.
Теперь иностранные туристы смогут купить спиртное в магазинах, предъявив паспорт и заполнив анкету для лицензии.
Ранее это было доступно только иностранным работникам, приехавшим на работу и проживающим в Дубае более двух лет.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Дубае распитие спиртных напитков в общественных местах — на улице, в парке, на пляже — является преступлением.
Читайте также: В Дубае вводится система судебного разбирательства по видеосвязи