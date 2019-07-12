Москва, , 15:31 — REGNUM

Власти Дубая упрощают процедуру покупки алкогольных напитков в розничных магазинах города, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Для иностранных граждан летом 2019 года вводится бесплатная 30-дневная лицензия на приобретение алкоголя.

Теперь иностранные туристы смогут купить спиртное в магазинах, предъявив паспорт и заполнив анкету для лицензии.

Ранее это было доступно только иностранным работникам, приехавшим на работу и проживающим в Дубае более двух лет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Дубае распитие спиртных напитков в общественных местах — на улице, в парке, на пляже — является преступлением.

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