Киев, , 15:40 — REGNUM

15 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко должен явиться на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщило издание Strana.ua, опубликовав 12 июля фотографию повестки.

Луценко вызвали на 16:00 мск.

Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган подтвердила информацию, уточнив, что генерального прокурора вызвали в связи с делом участника «майдана» Ивана Бубенчика.

Напомним, в 2016 году Бубенчик заявил, что 20 февраля 2014 года в Киеве убил из автомата Калашникова двух сотрудников «Беркута». В 2018 году его задержали при попытке выехать в Польшу.

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