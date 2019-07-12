Киев, 12 июля 2019, 15:40 — REGNUM
15 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко должен явиться на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщило издание Strana.ua, опубликовав 12 июля фотографию повестки.
Луценко вызвали на 16:00 мск.
Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган подтвердила информацию, уточнив, что генерального прокурора вызвали в связи с делом участника «майдана» Ивана Бубенчика.
Напомним, в 2016 году Бубенчик заявил, что 20 февраля 2014 года в Киеве убил из автомата Калашникова двух сотрудников «Беркута». В 2018 году его задержали при попытке выехать в Польшу.
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