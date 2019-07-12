Москва, , 15:19 — REGNUM

Каждый второй житель России считает, что сейчас российским туристам опасно находиться в Грузии, 27% полагают, что не опасно, 23% затруднились ответить. Об этом следует из опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Вместе с тем 60% респондентов выразили уверенность, что большинство граждан Грузии хорошо относятся к туристам из России, противоположной точки зрения придерживаются 14%, еще 26% затруднились ответить, передает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне массовых антироссийский протестов, которые захлестнули Грузию после 20 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

В Кремле заявили, что принимать решения об отмене введенного запрета пока преждевременно, поскольку на сегодняшний день в Грузии сохраняется опасность для граждан России.

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