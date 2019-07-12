Махачкала, , 15:41 — REGNUM

Семьи из пяти городов Северного Кавказа — Махачкалы, Грозного, Нальчика, Владикавказа и Ставрополя — чаще других в стране имеют три и более автомобиля. На эти города приходится 14% всех семей в России, владеющих как минимум тремя единицами транспорта. Такие выводы сделали эксперты сервиса «Ситимобил» и исследовательской компании ResearchMe на основе результатов опроса автовладельцев.

Водители из пяти вышеназванных городов СКФО тратят больше остальных в России на оплату штрафов — ежемесячно у них уходит на это от одной до двух тысяч рублей. Почти половина владельцев авто в России признались, что вообще не платят штрафы, а четверть опрошенных тратят на их оплату до 500 рублей в месяц.

Самая популярная в РФ зарубежная марка автомобилей — BMW. Ею владеют 17% опрошенных, причём большинство из них (28%) проживают на Северном Кавказе. В тройку популярных иномарок также вошли Audi и Toyota.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным аналитического агентства «Автостат», за первое полугодие 2019 года в России было продано 72,8 тыс. новых машин премиум-класса. Больше всего автомобилей данного сегмента реализовано немецкими компаниями BMW и Mercedes-Benz, а также японским предприятием Lexus.