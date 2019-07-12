Анкара, , 15:36 — REGNUM

Разработчики Mount & Blade II: Bannerlord рассказали о системе классов в мультиплеерной составляющей игры. По словам создателей проекта, игроки смогут выбрать одну из трёх ролей на поле боя, сообщалось на странице игры в Steam 11 июля.

Разработчики отмечают, что игрокам будут доступны три архетипа персонажа: пехота, стрелки и кавалерия. Создатели игры хотят, чтобы выбор каждого из них соответствовал определённой ситуации на поле боя. Так, некоторые классы будут заведомо сильнее и лучше оснащены, чем другие, но при этом будут хуже показывать себя при выполнении узкоспециализированных задач.

Благодаря распределению персонажей игроков на классы, разработчики надеются сделать больший упор на командной работе во время каждого из матчей. Геймерам придется учитывать сильные и слабые стороны друг друга, чтобы эффективно сражаться против сильных противников. При этом в игре будет «система перков» (особенных черт персонажа), которая поможет каждому игроку подстроить своего персонажа под свой стиль игры.

Напомним, Mount & Blade II: Bannerlord — это средневековый экшен от турецких разработчиков из студии TaleWorlds. Основной акцент в игре сделан на масштабных сражениях больших армий друг против друга. Игрок при этом управляет отдельным солдатом, обладающим определённым набором снаряжения и боевых умений. В игре планируется как одиночный, так и многопользовательский режимы.

Читайте ранее в этом сюжете: Игрокам Overwatch придётся ждать нового персонажа «дольше обычного»