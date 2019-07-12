Москва, , 14:56 — REGNUM

Сергей Безруков опроверг информацию о том, что он снимется в предстоящем сериале, который станет очередной экранизацией романа «12 стульев». Об этом актер написал 12 июля на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BzzhTdjIPkR/

«Четырёхсерийный фильм «Бендер» для кинотеатров УЖЕ СНЯТ в прошлом году», — написал Безруков, добавив, что СМИ в очередной раз «все перепутали» и «все переврали».

Актер указал на то, что в четырехсерийном шоу, в котором он снимался, он исполнил роль Ибрагима, а не Остапа и обратил внимание на то, что оно является приквелом, не имеющим никакого отношения к известным произведениям писателей Ильфа и Петрова. При этом он отметил, что сериал с его участием действительно выйдет на малые экраны в 2020 году.

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Напомним, 11 июля «Ведомости» сообщили, что Сергей Безруков снимется в сериале «Бендер» по роману «12 стульев», в производство которого вложит средства группа компаний Rambler. Издание также сообщило, что шоу снимает студия «Среда», которой руководит Александр Цекало.

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