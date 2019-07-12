Горно-Алтайск, , 14:51 — REGNUM

В ближайшем будущем жители Республики Алтай — обладатели смартфонов — получат возможность обмениваться сообщениями на алтайском языке. Пока возможность установить алтайскую раскладку существует только для компьютеров и гаджетов, работающих на операционной системе Android, однако, как сообщил в своём официальном Instagram-аккаунте врио главы республики Олег Хорохордин, на алтайском смогут переписываться и обладатели «айфонов» — после разработки соответствующего приложения.

«Нами было решено обеспечить разработку приложения, обеспечивающего символьный набор на алтайском языке, для операционной системы iOS (Apple)», — сообщил Хорохордин, поинтересовавшись у подписчиков, поддержат ли они такую инициативу.

Накануне, как сообщает пресс-служба республиканского правительства, Хорохордин провёл заседание Совета по алтайскому языку, где обсуждалась возможность разработки приложения. По заверению авторов инициативы, она не потребует значительного финансирования.

Основной темой заседания стало преподавание алтайского языка в детских садах и школах республики — в форме кружков и факультативов такие занятия проходят в 89 детских садах и 128 школах, причём, как отмечают в правительстве, доля обучающихся растёт. Вместе с тем, ряд школ испытывают нехватку преподавателей.

Алтайский язык наряду с русским является официальным языком Республики Алтай. Входит в группу тюркских языков. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, им владеют 55 720 граждан Российской Федерации. При этом к национальности «алтайцы» себя причисляют более 74 200 граждан. В национальной структуре Республики Алтай алтайцы составляют 33,9%.