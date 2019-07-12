Нур-Султан, , 14:35 — REGNUM

К штрафу в размере 2,9 млн тенге ($7,5 тыс.) приговорен бывший начальник станции Кызыл-Ординского отделения АО «Казахстанские железные дороги». Соответствующее решение принял суд №2 Кызыл-Орды. Об этом 12 июля сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на областной департамент агентства по противодействию коррупции.

В ведомстве уточнили, что осужденный должен заплатить штраф в течение одного месяца, в противно случае, мера наказания будет заменена на лишение свободы. Бывший начальник станции также пожизненно лишен права занимать государственные должности.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля начальник железнодорожной станции «Алма-Ата-1» в Казахстане признал свою вину в получении взятки через посредника за беспрепятственный осмотр и возврат арендованных контейнеров.

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