Ханты-Мансийск, , 14:24 — REGNUM

В Югре дело об угоне самолёта Сургут — Москва начнут рассматривать 18 июля. Такое решение на заседании 11 июля принял окружной суд.

Перед судом предстанет житель Угута, который обвиняется в попытке угона самолёта «Аэрофлота» Сургут — Москва. 11 июля суд продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка угона была 22 января. Один из пассажиров потребовал лететь в Афганистан, но после посадки в Ханты-Мансийске был задержан.

Известно, что он был трезв. Теперь ему вменяют попытку угона воздушного судна.

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