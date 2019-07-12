Ханты-Мансийск, , 14:09 — REGNUM

Обвиняемый в попытке угона самолёта Сургут — Москва Павел Ш. был трезв. Таковы результаты судебной экспертизы, заявила журналистам представитель Коллегии адвокатов Югры Анастасия Калинина.

По её словам, в крови гражданина не было найдено ни наркотиков, ни алкоголя.

11 июля окружной суд Югры продлил ему меру пресечения. Ранее он был заключён под стражу. По данным местных СМИ, в настоящее время Павел Ш. находится в одной из психоневрологических больниц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка угона самолёта «Аэрофлота» была произведена 22 января. После взлёта один из пассажиров потребовал изменить курс и лететь в Афганистан. Самолёт в итоге посадили в Ханты-Мансийске, а неудавшийся угонщик был задержан.