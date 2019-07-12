Нур-Султан, , 14:39 — REGNUM

Подозреваемый в убийстве родственника в селе Алтын дала Кустанайской области Казахстана был задержан на полях крестьянского хозяйства «Садовод». Об этом 12 июля заявил начальник отделения местной полицейской службы отдела полиции Кустанайского района Серик Ракишев, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, сообщение об убийстве поступило 11 июля. По предварительным данным, 31-летний мужчина нанес ранение 32-летнему родственнику, который приходился мужем сестры подозреваемого. В результате пострадавший скончался на месте, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

До задержания мужчине удалось пройти восемь километров от места происшествия и переплыть реку Тобол. При задержании подозреваемый сопротивления не оказывал. Ракишев не назвал имени подозреваемого, но и не опроверг информацию о том, что в убийстве подозревается чемпион мира по боксу Аслан Муканов.

Напомним, 12 июля СМИ Казахстана со ссылкой на ориентировку департамента полиции Кустанайской области Казахстана сообщили, что в регионе задержан чемпион мира по боксу в весовой категории до 61 кг, по версии National Boxing Association (NBA), Аслан Муканов.

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