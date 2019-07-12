Шанхай, Китай, , 14:09 — REGNUM

Индонезия является одним из основных туристических направлений для путешественников из Китая, сообщает Antaranews.

Согласно рейтингу крупнейшего поставщика электронных туристических услуг в Китае Ctrip, индонезийское направление занимает третье место после Таиланда и Японии.

Онлайн-турагент Ctrip со штаб-квартирой в Шанхае заявил, что среди его клиентов много туристов, которые могут потратить в среднем 23 800 юаней на человека. Эта цифра значительно больше, чем у туристов, которые покупают стандартный пакет услуг, который стоит в среднем 5 500 юаней на человека.

Издание отмечает, что индонезийский остров Бали остается излюбленным местом отдыха китайских туристов в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Индонезию посетило около 2,6 млн китайских туристов. В 2019 году министерство туризма Индонезии нацелено увеличить число китайских туристов до 3,5 млн.

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