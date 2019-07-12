Калуга, 12 июля 2019, 13:59 — REGNUM

Депутаты калужского областного парламента приняли решение о подготовке обращения в правительство РФ с предложением ввести обязательное прохождение тестирования учащихся на употребление наркотических средств. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе законодательного собрания Калужской области, 11 июля на заседании комиссии по молодёжной политике первый заместитель председателя областного парламента Александр Ефремов заявил о неэффективности существующего метода социально-психологического тестирования, который является добровольным и предполагает заполнение анкет.

Депутаты обсудили вопросы обязательного тестирования учащихся на употребление наркотических средств.
Депутаты обсудили вопросы обязательного тестирования учащихся на употребление наркотических средств.
Zskaluga.ru

По его мнению, необходимо введение обязательного физиологического тестирования на употребление психоактивных веществ в образовательных организациях. Оно также будет играть и профилактическую роль, поскольку все учащиеся будут знать, что не смогут избежать обследования.

По информации главного врача калужского областного наркологического диспансера Игоря Горбачёва, тестирование учащихся на употребление наркотически средств проводится в регионе с 2009 года в соответствии с распоряжением губернатора области. Изначально этот процесс был сопряжён со многими сложностями. В 2009 и 2010 годах было протестировано порядка трёх тысяч учащихся. Однако возникали вопросы и у родителей, и у учителей. Максимальное количество случаев выявленных фактов употребления наркотиков было отмечено в 2013—2014 учебном году — 36 человек.

В 2018—2019 учебном году в общеобразовательных организациях области было протестировано 13 тыс. 448 человек. Обнаружены два человека, принимавшие наркотики. Молодых людей, не принявших участие в осмотре по различным объективным причинам, было около 15% от общего количества тестируемых, а 1% учащихся отказался проходить обследование.