12 июля 2019 | Время чтения 9 мин

Московская земля — лакомый кусок для застройщиков. Из года в год ими придумываются самые разные способы пробраться в преуспевающие и развитые районы столицы, где цена квадратного метра недвижимости отбивает сопутствующие расходы. Защититься от акул бизнеса местным жителям бывает непросто. Они вынуждены начинать оборонительные войны: обивать пороги власти, выходить на митинги, нести дежурства у объектов застройки и вести бесконечную борьбу в сети.

Дарья Чернышова, , 15:48 — REGNUM

Споры и конфликты между застройщиками и жителями-соседями стройплощадок в Москве не прекращаются из года в год. Клочки земли в столице становятся ареной конфликтов и одновременно призом. Для застройщиков это возможность заработать быстро и надежно хорошие деньги, для местных жителей — это территория жизненного пространства, дополняющая тесные клетки квартир и напрямую определяющая качество их жизни.

Застройка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Способов пробраться в уже застроенные благополучные микрорайоны немало — это и уплотнительная застройка во дворах, «освоение» скверов и газонов, программа реновации и проекты транспортно-пересадочных узлов, в которых предусмотрены жильё и административные площади.

Предлагаем вниманию читателей подборку наиболее громких конфликтов последнего времени, многие из которых актуальны и сейчас.

Район Раменки

Крупную волну протестов вызвало решение построить многоэтажный «дом-монстр» на Мичуринском проспекте в Раменках. Местные жители выступили против строительства, начали проводить митинги и устраивать протесты. Сообщества «Против стройки на Мичуринском 30б» были созданы в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и в Instagram.

18 июня, спустя почти год после начала конфликта, жители Раменок записали видеообращение к президенту. «Мы остановили стройку! Нас не испугали круглосуточные дежурства, побоища с ЧОПом застройщика, автозаки, незаконные задержания жителей! Мы год воевали, но стройку огромного дома на месте детского сада не допустили! Мы проводили митинги, приобрели протестные «Газели» и даже пригоняли военную технику — бронемашину! И мы не отступим!» — сообщает подпись к видеоролику.

Протест москвичей в Раменках Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вопросы у местных жителей вызывают и планы по строительству трёх высотных зданий по проекту транспортно-пересадочного узла «Мичуринский проспект».

Район Люблино

Жители столичного района Люблино открыто протестуют против строительства многоквартирного жилого дома на территории сквера при реализации проекта ТПУ «Люблино» (транспортно-пересадочный узел), а также против строительства мусоросортировочного комплекса вблизи источников водоснабжения нескольких районов Подмосковья. С целью продвижения протеста были созданы группа «ВКонтакте» «#люблинопротивстройкижилогодома», страница в Instagram «net_tpy_lublino» и в Facebook «Люблино против стройки на Совхозной 10б», администраторы которых активно призывают всех неравнодушных оставить свою подпись против строительства.

На странице в Facebook 4 апреля была опубликована запись, озаглавленная «Зверь в капкане»: «Жители Люблино, узнав о строительстве многоквартирного «Монстра» перед своими окнами, мужественно вышли этой зимой защищать свои дворы, и даже в морозы при — 20, дежурили у своих шлагбаумов, чтобы не допустить проезд строительной техники по дворам. Тогда власти вспомнили. А, точно, ведь на слушаниях дом обсуждали и подъездные пути тоже! А они были не по дворам, а через ул. Совхозную, это единственный возможный компромиссный путь! И, чтобы успокоить людей, на все жалобы и запросы нам неизменно приходил ответ из управы, префектуры и департамента транспорта и развития дорог, что ведётся проработка вопроса по согласованию организации въезда с ул. Совхозная и Краснодарская с учётом результатов встреч с жителями района Люблино».

Cтроительные работы Дарья Антонова © ИА REGNUM

На данный момент строительство жилого дома уже ведется, но активисты не сдаются. По просьбе жителей Люблино, руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить законность возведения дома в сквере в Люблино. Однако, как пишут жители в социальных сетях, с начала проверок работы не прекращались.

Район Останкинский

Уплотнение угрожало и жителям улицы Цандера Останкинского района. Весной 2019 года на озелененной территории собирались начать строительство многоэтажных жилых домов, двух секций в 22-этажа и 3-х секций в 14 этажей, в то время как высота соседних домов — 9 и 12 этажей. 5 марта техника пыталась проехать к месту для начала работ, но им помешали протестующие местные жители, депутаты и активисты. На место прибыла полиция, но активисты продолжали держать позиции и поздно вечером.

Это привело к тому, что власти Москвы решили искать компромисс по реновации дома на Цандера.

Район Свиблово

Недовольны проектами реновации и в районе Свиблово. На месте привычных пятиэтажек собираются строить пять жилых комплексов, высота которых будет составлять 24 и 25 этажей, около 100 метров. Плотность застройки увеличится больше чем в 3 раза, а это значит, что вырастет нагрузка на инфраструктуру, появятся пробки.

В середине мая около тысячи жителей района вышли на митинг против реновации, активисты требовали полностью пересмотреть проекты. Выступления привели к корректировкам проектов планировок кварталов. Совет депутатов муниципального округа Свиблово принял решение ограничить максимальную этажность до 16 этажей, частично отказаться от изменения улично-дорожной сети, провести дополнительное озеленение, обустроить парковочные места.

Москвичи против реновации Дарья Антонова © ИА REGNUM

При обсуждении корректировок на форумах, пользователи отмечают, что решение носит лишь рекомендательный характер и гарантий, что его примут, нет. Снос домов и переселение ожидает жителей не раньше 2020 года.

Район Кунцево

Митинг против застройки прошел весной этого года в районе Кунцево и собрал около трехсот человек. Активисты, представители политических партий, муниципальные депутаты и местные жители выступали против строительства многоэтажных жилых комплексов в непосредственной близости от жилых домов на месте зеленых скверов и детских площадок.

Конфликт жителей Кунцево и застройщиков дошел до суда, однако суд встал на сторону мэрии и застройщика. Стоит отметить, что споры жителей с застройщиками в районе Кунцево начались еще в 2018 году. Сейчас строительство не ведется, но жители все равно взволнованы из-за неопределенности.

«Элиты должны смениться и в Москве, и в стране. Да, есть много прекрасных людей и среди чиновников, и людей, власть имущих, но мы видим, что делается. Мы видим, как элитное жульё попирает и юность, и старость, и спокойствие, душевный мир людей, которые, может быть, живут здесь так давно, что все эти элитные жулики еще не родились», — заявил на митинге протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин.

Район Крылатское

Продолжением протестных движений в столице стал митинг 24 марта в Крылатском против строительства шестиэтажного многофункционального центра на месте бывшего одноэтажного магазина «Италмода». На Осеннем бульваре собралось больше трехсот человек. Активисты и жители требовали не только остановки строительства 30-метрового здания, но и прекращению любого строительства в Крылатском вообще, что касается и парка «Крылатские холмы». 18 июня текущего года в сети появилось видеообращение жителей Крылатского к президенту с просьбой запретить строительство шестиэтажного 30-метрового здания торгово-делового центра.

«Более 10 лет жители района Крылатское борются против незаконной застройки крошечного земельного участка по адресу Осенний бульвар, 8а, — говорится в видео. — Жители возмущены тем, что строительство пройдет в недопустимой непосредственной близости от жилых домов, что создаст аварийно-опасную ситуацию и лишит их естественного солнечного света в квартирах. Более того, в свое время Моспроект-1 запретил подземные строительные работы на этом участке ввиду непосредственной близости линий московского метрополитена. Разрешительная строительная документация на данный земельный участок получена с нарушением закона, и единственным, кто заинтересован в этом строительстве, является коммерческая организация. Мы против незаконной стройки!».

Крылатские холмы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Борьба местных жителей с застройщиками ведется также на территории парка «Крылатские холмы», имеющего статус особо охраняемой природной территории. Там планируют строительство многоярусного гаража с бассейном и кафе, которые, по словам муниципального депутата района Крылатское Ларисы Горковской, строятся в основном под нужды сотрудников бизнес-центров, а не местных жителей. В сообществе «Спасем Крылатские Холмы» в «ВКонтакте» 6 апреля депутат рассказала, что охранная деятельность противников строительства вызвала реакцию: появились сборщики подписей за строительство многофункционального гаражного комплекса. Горковская призывает не ставить подписи за гаражи и напоминает, что это строительство потребует уничтожения порядка 55 деревьев и большого количества кустарников, а также части велодороги.

Район Бескудниковский

В рамках проекта «Мой район» активно обсуждается открытие крытой шатровой межрегиональной ярмарки выходного дня на Бескудниковском бульваре, 34. Однако многие местные жители выступают против. Иван Филатов в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Бескуда / Бескудниковский район Москвы» замечает: «Несколько лет назад убирали эти ярмарки из-за мусора и сомнительных персонажей на ней. А теперь хотят всё вернуть. Снова мусор и сомнительные люди. Сейчас полно чистых магазинов и ТЦ, где всё есть».

Местные жители развернули деятельность по защите территории, приглашали представителей городской власти, депутатов, развернули кампанию в сети. На сайте change.org в апреле была опубликована петиция против строительства ярмарки по адресу Бескудниковский бульвар, 40. Автор пишет: «Строительство начали настолько молниеносно, что за несколько часов был установлен забор стройплощадки. Только сплочённость людей, которые встали живым щитом, остановила это». На данный момент ситуация с ярмарочным комплексом находится на этапе обсуждения.

Районы Южное и Северное Бутово

В районе Южное Бутово запланировано строительство сразу трех транспортно-пересадочных узлов. Возле станций метро «Бульвар Адмирала Ушакова», «Улица Горчакова» и «Бунинская аллея» планируется грандиозная стройка ТПУ, что вызвало протесты у местных жителей. Еще одна станция ТПУ планируется в районе Северное Бутово. Никто не верит в декларируемую властями цель — улучшение транспортной обстановки. Жители считают, что ТПУ — прикрытие для коммерческого строительства, потому что 80% узла будут составлять гостиницы, торговый центр и точки общепита.

План ТПУ «Бульвар Адмирала Ушакова»

Жители пытались согласовать митинг, однако власти Москвы отправили их в парк «Сокольники», на другой конец города. 26 мая прошла встреча с депутатами, по итогам которой была принята резолюция с несколькими вариантами улучшения транспортной ситуации, строительства развязок без ущерба для жителей. Но на этом активисты не останавливаются и продолжают борьбу. В социальной сети «ВКонтакте» была создана группа «Мы против ТПУ в Бутово», в которой администраторы призывают всех неравнодушных прийти на согласованные пикета и ставить свои подписи против строительства.

«Мы против транспортного коллапса на наших улицах и превращения зеленого района в загазованную клоаку!» — так звучит их протест.

Район Измайлово

Проблема сноса гаражей возникла весной текущего года в Измайлово. На митинг против сноса гаражей на 11-й Парковой 43,45,47 и строительства 31-этажных домов на улице Константина Федина, которые не обеспечены парковками и социальными объектами, пришло около 400 человек.

В социальных сетях активистами также были созданы сообщества для единомышленников. В «ВКонтакте» в группе «Северное Измайлово: против сноса гаражей» была опубликована запись о том, что после сноса гаражей возникнет крайний дефицит парковочных мест.