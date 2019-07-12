Орел, , 13:31 — REGNUM

Размещение фонтана в сквере Ермолова в Орле включено в повестку дня внеочередного заседания Орловского горсовета, назначенного на 16 июля. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на пресс-службу горсовета. Орловские СМИ уже назвали заседание «экстренным».

Всего в повестке внеочередной сессии только два вопроса — о внесении изменений в решение «О бюджете города Орла на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а также — «об одобрении изменения архитектурного облика объекта благоустройства — сквера Генерала Ермолова, расположенного в заповедной зоне № 1 г. Орла, в связи с размещением фонтана».

Речь идет о благоустройстве сквера и установке фонтана — в рамках концепции единого пешеходного пространства. Стоимость проекта — 150 млн рублей, деньги, как сообщили в правительстве региона, выделяет ПАО «Сбербанк», «в рамках благотворительного проекта, реализуемого по всей стране».

Однако против, казалось бы, благого намерения властей, резко выступили общественники, а также ряд депутатов городского совета: по их мнению, установка фонтана поменяет исторический облик центра Орла, а деньгам можно найти и лучшее применение, учитывая обилие проблем в регионе. Вопрос о «благоустройстве» сквера был провален на сессии горсовета в конце июня — тогда несколько депутатов высказались против сноса проезжей части и парковки, которые предполагались проектом. Несмотря на то, что большинство депутатов проект все же поддержали, результаты голосования были аннулированы из-за заявлений о нечестности голосования.

В начале июля общественники провели ряд акций против строительства фонтана. Так, с пикетом вышла Светлана Свеженцева — член Союза художников РФ, искусствовед, эксперт учреждения Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). А 10 июля встречу со всеми неравнодушными горожанами — теми, кто против фонтана, и теми, кто «за», провел губернатор Андрей Клычков. На сайте правительства отчёт об этой встрече, очень широко анонсированной, крайне сух: встретились, обсудили, высказали опасения и выразили поддержку. Судя по всему, каждая из сторон осталась при своём мнении.

«Сегодня была озвучена лишь концепция благоустройства сквера, которая может быть скорректирована с учетом в том числе прозвучавших мнений. Этот вопрос будет рассмотрен на горсовете. Безусловно, окончательное решение будет принято после широкого обсуждения с жителями и экспертами», — цитирует пресс-служба Клычкова.

12 июля, ещё до назначения заседания, с заявлением выступил координатор Общественного движения «Граждане Орла» Вадим Невров — один из противников реконструкции сквера. Он, в частности, делает вывод о том, что губернатор так и не услышал аргументы против. По мнению общественника, вопрос благоустройства сквера стал ещё и политическим — на фоне предстоящих выборов депутата Госдумы (выборы в регионе состоятся 8 сентября) в борьбу по разные стороны оказались втянуты региональные и городские власти, депутаты областного и городского советов. На последних, по словам Неврова, оказывается серьезное давление — чтобы 16 июля решение по скверу было принято.

«10 июля, несмотря на неудобное время, собралось очень много уважаемых в Орле граждан, кто выступил открыто и честно против фонтана в сквере Ермолова. Было видно, что ни Клычков, ни его окружение не были готовы к встрече с таким количеством граждан! Видно было и то, что Клычков просто дезинформирован о нашем движении. Ну, а по поведению группы поддержки идеи фонтана, как и её наличия, можно сделать вывод, что чиновники пришли не столько послушать граждан, сколько прежде всего убедить людей, в большей части — через СМИ, в правильности своего решения», — отмечает Невров.

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