Сергеевка, , 13:21 — REGNUM

В Одесской области Украины с симптомами пищевого отравления госпитализированы 46 воспитанников детского лагеря, сообщило 12 июля информационное агентство «УНИАН».

Лагерь находится в районе посёлка Сергеевка Белгород-Днестровского района. В нём отдыхают 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет.

«14 детей, из которых трое контактных, доставили в инфекционное отделение центральной районной больницы в селе Шабо, — рассказали в Одесской областной администрации. — На территории лагеря дежурит бригада экстренной медицинской помощи. Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит».

Дети находятся в состояниях лёгкой и средней степени тяжести. Они получают всю необходимую помощь.

Специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование для выяснения причин отравления. На месте также работает следственно-оперативная группа нацполиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ивано-Франковской области восемь туристов, среди которых трое детей, были госпитализированы с симптомами пищевого отравления.

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