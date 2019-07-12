Сергеевка, 12 июля 2019, 13:21 — REGNUM
В Одесской области Украины с симптомами пищевого отравления госпитализированы 46 воспитанников детского лагеря, сообщило 12 июля информационное агентство «УНИАН».
Лагерь находится в районе посёлка Сергеевка Белгород-Днестровского района. В нём отдыхают 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет.
Дети находятся в состояниях лёгкой и средней степени тяжести. Они получают всю необходимую помощь.
Специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование для выяснения причин отравления. На месте также работает следственно-оперативная группа нацполиции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ивано-Франковской области восемь туристов, среди которых трое детей, были госпитализированы с симптомами пищевого отравления.
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