Ирвайн, США, , 14:07 — REGNUM

Ведущий геймдизайнер Overwatch Джефф Каплан рассказал о нововведениях, которые появятся в игре летом 2019 года. Так, по словам разработчика, нового игрового персонажа фанатам придётся ждать «дольше обычного», сообщалось в ролике на YouTube-канале Overwatch 11 июля.

Летом в игре стартует тематическое событие «Летние игры». Оно продлится 3 недели, в каждую из которых игроков будет ждать новое сюжетное испытание. Преодолев эти испытания, геймеры получат эпические облики на некоторых персонажей.

Каплан рассказал, что разработчики трудятся над созданием нового, 31-го игрового персонажа. Правда, его выход несколько затянется и геймерам придётся ждать пополнения в рядах Overwatch «дольше обычного».

Отдельно разработчик отметил, что команда Overwatch работает над системой обнаружения читеров (игроков, использующих сторонние программы для получения преимуществ). Теперь, если компьютер обнаружит использование читов, то он сразу же прекратит матч. При этом добросовестные игроки не получат никаких штрафов за прерывание игры.

Напомним, Overwatch — это командный шутер от компании Blizzard Entertainment. В нём две команды игроков сталкиваются на закрытых аренах и сражаются ради достижения какой-либо цели (захват территории, тотальное уничтожение, сопровождение груза). Особенностью Overwatch является система игровых персонажей — каждый со своим стилем игры и особыми боевыми способностями.

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