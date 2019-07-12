Нур-Султан, , 13:10 — REGNUM

Аким (глава) Нур-Султана Алтай Кульгинов поручил руководству АО «Астана-Энергия» решить все несогласованные вопросы по реконструкции ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Об этом сообщили 12 июля в пресс-службе акимата (администрации) Нур-Султана.

Глава города провел выездное совещание по вопросам газификации города и посетил ТЭЦ-2. Во время совещания Кульгинов раскритиковал работу энергетиков за отсутствие проектно-сметной документации и экспертизы документов.

Участники совещания отметили, что реализация первой очереди проекта по газификации ТЭЦ планируется завершить до 2021 года. После реконструкции теплоэлектростанции будут потреблять 96% от общего объема потребления газа в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля аким (мэр) Алма-Аты заявил, что лично проконтролирует решение вопроса о переводе ТЭЦ-2 с угля на газ. Глава города считает, что реконструкция ТЭЦ улучшит экологическую ситуацию в Алма-Ате.

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