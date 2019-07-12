Кампала, , 13:15 — REGNUM

Спустя 14 лет после того, как министерство здравоохранения Уганды приступило к осуществлению программы по ликвидации шистосомоза болезнью заразились более 12 миллионов человек. Во многих районах страны сохраняется высокая угроза заражения, передает Daily Monitor Uganda.

Несмотря на широкую распространенность заболевания, шистосомоз относится к числу «забытых» тропических болезней, для борьбы с которыми выделяется крайне мало средств. Это сделало контроль над распространением и полным устранением шистосомоза трудной задачей для специалистов в области здравоохранения.

Отчет, выпущенный Школой общественного здравоохранения Университета Макерере в 2018 году, указывает на то, что 29 процентов из 40 миллионов угандийцев инфицированы шистосомозом, что составляет около 12 миллионов человек. Результаты исследований показывают, что до 42% всех заболевших — дети в возрасте от двух до четырех лет.

В настоящее время не существует препарата для лечение шистосомоза у детей младше пяти лет. Это означает, что они подвергаются большему риску, чем более старшие дети и взрослые, однако именно дети до пяти лет часто контактируют с загрязненной водой, что и вызывает заболевание.

«Шистосомоз является одной из самых серьезных и забытых проблем общественного здравоохранения в стране, и в настоящее время она распространена в 82 районах», — сказал сотрудник программы министерства здравоохранения Уганды по борьбе с переносчиками заболеваний Мозес Адрико.

По его словам, в то время как в настоящее время число инфицированных составляет около 12 миллионов человек, до 17 миллионов угандийцев подвержены риску заражения этой болезнью. Он обвинил в распространении этой болезни частые контакты человека с водой, практику сбора улитки, особенно вдоль озера Альберт.

Шистосомоз — это передающееся через воду заболевание, вызываемое паразитическими червями, называемыми шистосомами. Они находятся в кровеносных сосудах инфицированных людей.