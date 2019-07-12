Москва, , 13:04 — REGNUM

Заявление об отставке написал заместитель генпрокурора РФ Юрия Чайки Владимир Малиновский. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

67-летний Малиновский попросил об отставке 11 июля в связи с состоянием здоровья. Заместителем генпрокурора он был назначен в 2006 году. В 2002 — 2006 годах Малиновской был прокурором Хабаровского края.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас подтвердил получение документов об уходе Малиновского с должности. Этот вопрос в Совфеде рассмотрят 23 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае свой пост покинул другой заместитель Чайки, 68-летний Иван Сыдорук. Он был освобождён от должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

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