Донецк, 12 июля 2019, 12:48 — REGNUM
В Донецке местные жители пришли к знаку «Россия», установленному в Первомайском сквере, чтобы почтить память жертв наводнения в Иркутской области, сообщил 12 июля официальный сайт Донецкой Народной Республики.
Присутствующие также выразили соболезнования родственникам жительницы посёлка Гольмовский, погибшей во время обстрелов посёлка артиллерией ВСУ.
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Напомним, в результате наводнения в Иркутской области погибли 25 человек, более десяти человек считаются пропавшими без вести. В конце июня из-за сильных дождей реки вышли из берегов, подтопив более 100 населённых пунктов региона.
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