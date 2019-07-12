Донецк, , 12:48 — REGNUM

В Донецке местные жители пришли к знаку «Россия», установленному в Первомайском сквере, чтобы почтить память жертв наводнения в Иркутской области, сообщил 12 июля официальный сайт Донецкой Народной Республики.

«Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким жителей Иркутской области, которые погибли в результате стихийного бедствия. Жители Донбасса, как никто другой, знают, что означает в одночасье потерять всё, что создавалось и наживалось в течение жизни», — заявил руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

«Донбасс отождествляет себя с Россией. Поэтому мы не можем остаться в стороне и разделяем общую боль», — подчеркнул глава администрации Ворошиловского района Донецка Владислав Латынцев.

Присутствующие также выразили соболезнования родственникам жительницы посёлка Гольмовский, погибшей во время обстрелов посёлка артиллерией ВСУ.

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Напомним, в результате наводнения в Иркутской области погибли 25 человек, более десяти человек считаются пропавшими без вести. В конце июня из-за сильных дождей реки вышли из берегов, подтопив более 100 населённых пунктов региона.

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