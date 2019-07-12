Владикавказ, , 12:42 — REGNUM

Таможенники Северной Осетии не пропустили в Грузию живой груз. Была пресечена попытка перевезти через границу на международном автомобильном пункте пропуска «Верхний Ларс» без таможенной декларации 3500 красноухих черепах.

Черепахи Customs.ru

Задержан водитель легкового автомобиля, в котором в результате досмотра и были обнаружены рептилии. В багажном отделении находилось 10 картонных коробок с маленькими особями общим весом 27 кг. Стоимость партии товара составила более 200 тыс. рублей.

Нарушитель Таможенного кодекса Евразийского экономического союза рассказал, что приобрел товар в России по просьбе знакомой и согласился отвезти его в Грузию. О том, что груз необходимо было декларировать, он якобы не знал. В настоящее время по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня представители контрольно-надзорных органов пресекли ввоз в Оренбуржье из Казахстана крупной партии черепах. Их пытались перевезти в грузовиках со свежей капустой. Всего было изъято более 4 тыс. рептилий.