Белгород, , 12:24 — REGNUM

В микрорайоне Дубровка Белгородского района завершился федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший каменщик». Победителем стал Александр Карпов из Владимирской области, рассказали 11 июля в департаменте строительства и транспорта Белгородской области.

За победу в конкурсе боролись участники из 20 регионов страны. Соревнования проходили в два этапа: теория и практика. Впервые на Всероссийском конкурсе практическая часть проходила на площадке строительства индивидуальных жилых домов, которые возводят в рамках регионального проекта «Новая жизнь — ИЖС».

Александр Карпов из Владимирской области признан победителем конкурса профмастерства. Второе место занял Дмитрий Шаров из Калужской области, на третьем представитель Свердловской области Алексей Кабаков.

Как напоминает ИА REGNUM, Белгородская область принимала конкурс во второй раз. Первый финал Всероссийского конкурса каменщиков проходил в 2012 году.